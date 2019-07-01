В Свердловской области реабилитируют семь водохранилищ в рамках нацпроекта «Экология»

19:29 | 2.07.2019

Фото: quist.pro



В рамках реализации национального проекта «Экология» в Свердловской области до 2024 года будет проведена экологическая реабилитация семи водохранилищ. Кроме того, будут созданы две новые особо охраняемые природные территории и очищены пять участков русел рек, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, в результате такой экологической реабилитации специалисты не только приведут водоемы в нормативное состояние, но и значительно улучшат качество жизни людей, так как после очистки станет лучше вода для снабжения городов. Также жители региона смогут вновь вернуться на пляжи, большинство из которых на данный момент закрыты.



Добавим, что в рамках нацпроекта ведутся работы по пяти направлениям: «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна» и «Сохранение лесов». Министр также доложил, что в области в плановом режиме идёт лесовосстановление, ведутся мероприятия по снижению выбросов в воздух в Нижнем Тагиле и согласуются документы по расширению областных природных парков «Бажовские места» и «Река Чусовая».