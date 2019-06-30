Почти 260 кг потенциально опасного мяса конфисковали во время рейда в Екатеринбурге

19:06 | 2.07.2019

Фото: riafan.ru

В столице Урала эксперты во время рейдов изъяли 258,5 кг потенциально опасных мясных продуктов. Специалисты проверили 9 торговых точек города.



В пресс-службе управления Россельхознадзора рассказали, что рейды по контролю за реализацией животноводческой продукции проводили сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора совместно с ГУ МВД России по Свердловской области. Уточняется, что продавцы реализовали мясо без сопроводительных документов и ветеринарно – санитарной экспертизы. По мнению специалистов, в таких продуктах могут содержаться возбудители опасных заболеваний.



После конфискации потенциально опасного мяса были составлены акты «О факте изъятия запрещённой к ввозу продукции» и «Об уничтожении запрещённой к ввозу продукции». Кроме того, продавцов могут привлечь к административной ответственности.