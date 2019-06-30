Новости дня
18:34 | 2.07.2019
Фото: Елена Бледных
«Мавр сделал свое дело»: прощальный тур группировки «Ленинград» пройдет в Екатеринбурге
«Ничего не случилось, путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем «стадионы», а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу, я выполнил и перевыполнил», – комментирует свой уход Сергей Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.
Финальный «праздник непослушания» обещает быть самым грандиозным за всю историю существования «Ленинграда». Чего ждать зрителю? Ярких эмоций, невероятного шоу и самых любимых песен группировки.
Ограничение по возрасту – 18+.
Билеты можно приобрести здесь, здесь, здесь, на официальном сайте, а также по номеру 8 800 100 90 90.
Наталья Фёдорова © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:06 | 2.07.2019
Почти 260 кг потенциально опасного мяса конфисковали во время рейда в Екатеринбурге
18:48 | 2.07.2019
Стали известны новые подробности убийства на Уралмаше
18:44 | 2.07.2019
В Екатеринбурге проходит всероссийский финал мирового чемпионата по управлению бизнесом
18:34 | 2.07.2019
«Мавр сделал свое дело»: прощальный тур группировки «Ленинград» пройдет в Екатеринбурге
18:33 | 2.07.2019
Профессиональный спортивный журнал опубликовал статью о Пермском международном марафоне
18:10 | 2.07.2019
Общественники обсудили вопросы совершенствования работы МФЦ
17:57 | 2.07.2019
Юрий Юдин, который истязал детей, обжаловал свой приговор
17:46 | 2.07.2019
Часть пермских автобусов, следующих в объезд Комсомольского проспекта, поменяет маршрут следования
17:41 | 2.07.2019
В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 28-летнего мужчину
17:32 | 2.07.2019
В Кургане подростки угодили в дорожную аварию на угнанном автомобиле
17:23 | 2.07.2019
Прикамские приставы пришли за должницей на кладбище
17:21 | 2.07.2019
СК начал проверку по факту гибели жителя Кургана на Голубых озерах
16:59 | 2.07.2019
Уехала в Сибирь автостопом: пропавшую девушку из Нижнего Тагила нашли в Новосибирске
16:10 | 2.07.2019
Уральский финансово-юридический институт не смог оспорить банкротство в высших инстанциях
16:01 | 2.07.2019
В этом году в Кишертском районе по нацпроекту благоустроят 3 общественных территории
15:51 | 2.07.2019
В Екатеринбурге «черного лесоруба» осудили на 2 года колонии
15:41 | 2.07.2019
В Екатеринбурге вспыхнул бывший цех «Уралмашзавода»
15:23 | 2.07.2019
Православные хотят переименовать улицу Хохрякова в Екатеринбурге
15:06 | 2.07.2019
«Т Плюс» завершила работы по улице Газеты «Звезда»
15:04 | 2.07.2019
В Екатеринбургском зоопарке родился тропический енот кинкажу
14:50 | 2.07.2019
Екатеринбург стал столицей летней Универсиады-2023
14:42 | 2.07.2019
В выходные на Уралмаше не будут ходить трамваи
14:12 | 2.07.2019
В историческом центре Перми появится экологический маршрут
14:05 | 2.07.2019
Приезд Путина на форум GMIS ожидается 9 июля
14:04 | 2.07.2019
Пермские студенты «прокачали» IT-навыки
13:53 | 2.07.2019
В Кудымкаре для 79 тысяч пациентов заработал межмуниципальный кардиологический центр
13:48 | 2.07.2019
В Перми открылась новая детская спортивная площадка
13:09 | 2.07.2019
На 700 малых реках Прикамья установят водоохранные зоны
12:52 | 2.07.2019
Полиция Екатеринбурга разыскивает банду лжеброкеров