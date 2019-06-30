Юрий Юдин, который истязал детей, обжаловал свой приговор

17:57 | 2.07.2019

Фото: ural.kp.ru

Адвокат совладельца провайдера «Планета» Юрия Юдина, приговорённого к четырём годам условно за истязание детей, обжаловал приговор. Информация об этом поступила из Пригородного райсуда Свердловской области. Кроме того, со своей стороны жалобу подало управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району.



В пресс-службе суда говорят следующее: «Сейчас жалобы разошлют участникам процесса, стороны с ними ознакомятся и им будет предоставлен срок для принесения возражений на эти жалобы. Если будут возражения, то будет направлены встречные извещения и только потом дело будет передано в областной суд».



Напомним, 14 июня судья Пригородного суда Свердловской области Евгения Мулькова признала основателя компании «ITM Холдинг», владельца интернет-провайдера «Планета», а также портала Weburg.net Юрия Юдина виновным по статье УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Тогда суд приговорил Юдина к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.