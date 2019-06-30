В Екатеринбурге скончался мотоциклист, пострадавший в ДТП на Юго-Западе

21:31 | 1.07.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Мотоциклист, пострадавший в ДТП на Юго-Западе, скончался в больнице. В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что мотоциклист, столкнулся с Renault, ехавшей в соседнем ряду и упал. После этого мотоцикл вылетел на встречную полосу и столкнулся с Ford.



Водителя мотоцикла доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали перелом основания черепа и правого бедра. Спасти пострадавшего медикам не удалось.



Точные обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.