Учёные Екатеринбургского вуза разработали технологию получения метанола из шин

20:04 | 1.07.2019

Фото: beton-house.com

В Екатеринбурге учёные Уральского федерального университета нашли способ получения метилового спирта из старых шин. Как сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, появление новой технологии поможет ликвидировать свалки с изношенными шинами, занимающие значительные площади.



Суть технологии, предложенной учёными УрФУ, заключается в методе паровой газификации шин при температуре 700 градусов, в результате получается синтез-газ, перерабатываемый в метанол. Обработка происходит с использованием барабанного реактора. Как рассказал завкафедрой атомных станций и альтернативной энергетики УрФУ Сергей Щеклеин, установка перерабатывает до 457 кг резины в час и производит до 328 кг метанола в час.



Добавим, что метанол используется для производства формальдегида для изготовления полимерных материалов, кроме того спирт применяется в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.