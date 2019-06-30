Новости дня
20:04 | 1.07.2019
Фото: beton-house.com
Учёные Екатеринбургского вуза разработали технологию получения метанола из шин
Суть технологии, предложенной учёными УрФУ, заключается в методе паровой газификации шин при температуре 700 градусов, в результате получается синтез-газ, перерабатываемый в метанол. Обработка происходит с использованием барабанного реактора. Как рассказал завкафедрой атомных станций и альтернативной энергетики УрФУ Сергей Щеклеин, установка перерабатывает до 457 кг резины в час и производит до 328 кг метанола в час.
Добавим, что метанол используется для производства формальдегида для изготовления полимерных материалов, кроме того спирт применяется в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
00:53 | 2.07.2019
Администрацию Екатеринбурга после обращения ФСБ в Росприроднадзор привлекли к ответственности за порчу земель
19:40 | 1.07.2019
Глава Росалкогольрегулирования посетил Екатеринбург
18:45 | 1.07.2019
В Нижнем Тагиле будут судить четверых молодых людей, обвиняемых в распространении наркотиков
18:13 | 1.07.2019
В Екатеринбурге стартовал второй этап зачисления в первые классы
18:01 | 1.07.2019
Пермские дошколята впервые сдали нормы ГТО
17:58 | 1.07.2019
182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском
17:49 | 1.07.2019
К 2020 году в Александровске обновят культурный центр с кинотеатром
17:49 | 1.07.2019
Прокуратура добилась выделения 16 миллионов рублей на ликвидацию подтопления уральского поселка
17:27 | 1.07.2019
В Екатеринбурге пройдёт знакомство с местной музыкальной сценой, а также обсуждение песен и клипов уральских групп
17:11 | 1.07.2019
МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер
17:06 | 1.07.2019
МЧС предупреждает екатеринбуржцев о сильных осадках
16:55 | 1.07.2019
Для любителей старых зданий: в «Доме Маклецкого» в Екатеринбурге проходит выставка «Северо-западный проход»
16:41 | 1.07.2019
В полпредстве УрФО обсудили «мусорную реформу» и проблемы экологии
16:03 | 1.07.2019
Общественники из Нижнего Тагила получили грант на поддержку выпускников детских домов
15:45 | 1.07.2019
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской
15:29 | 1.07.2019
Руководители прикамских УК получили более 23 лет лишения свободы за долги перед энергетиками
15:15 | 1.07.2019
В мусорном баке в Нижнем Тагиле нашли труп новорожденного
14:41 | 1.07.2019
Входную группу стадиона «Динамо» в Екатеринбурге заменят на новую
14:12 | 1.07.2019
В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту
13:58 | 1.07.2019
В пермском микрорайоне Крохалева появилась новая детская площадка