Екатеринбургская Администрация объявила конкурс на лучшую летнюю фотографию

19:33 | 1.07.2019

Фото: rutraveller.ru

Администрация Екатеринбурга объявила фотоконкурс «Лето в городе». Принять участие можно поделившись своей летней фотографией из любимого парка или сквера в соцсети Instagram с хэштегом #летоконкурсекб.



Авторам лучших фотографий вручат ценные призы. Горожане могут принять участие с 1 по 15 июля, сделав своё фото, фото своей семьи или питомца в любимом парке или сквере города. Главное – показать на снимке красоту короткого уральского лета. Кроме того, необходимо быть подписанным на официальный аккаунт Екатеринбурга.



Отметим, что победителей будут выбирать по количеству лайков.

