В Нижнем Тагиле будут судить четверых молодых людей, обвиняемых в распространении наркотиков

18:45 | 1.07.2019

Фото: mir24.tv

В Свердловской области будут судить четверых тагильчан в возрасте от 21 до 27 лет, обвиняемых в приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ, об этом сообщили сотрудники пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское».



Троих молодых людей полицейским удалось задержать, когда они забирали «закладки» с наркотиками из тайников в разных районах города, причём один из «закладчиков» ранее уже был судим за хранение наркотических веществ. Четвертый молодой человек выполнял функцию «оператора» интернет - магазина, полицейские задержали его с 7 свёртками наркотиков во время патрулирования. Мужчина признался, что устроился работать «закладчиком» через интернет. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности 5 раз.



Отметим, что из незаконного оборота, осуществляемого группой молодых людей, полицейские изъяли более одного килограмма наркотиков.