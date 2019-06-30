В Екатеринбурге стартовал второй этап зачисления в первые классы

18:13 | 1.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

В столице Урала сегодня, 1 июля, начался второй этап зачисления детей в первые классы. Как рассказали в пресс-службе Администрации Екатеринбурга, записать ребенка в школу можно будет до 5 сентября.



Заявления родители могут подать в муниципальных общеобразовательных учреждениях, многофункциональных центрах, а также через официальный портал госуслуг и официальный сайт Администрации города.



Стоит напомнить, что во время первого этапа записи в школы с 1 февраля до 30 июня осуществлялся приём детей, проживающих на закреплённой территории. Во время второго этапа родители могут записать ребенка в школу на свободное место без привязки к регистрации. Отметим, что свободные места остались в 102 школах из 154.