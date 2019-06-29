Новости дня
17:51 | 1.07.2019
Фото: ru.123rf.com
Темой пятого фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге будут странствия
Как рассказали в пресс-службе городской Администрации, гости фестиваля La Folle Journée – «Музыка странствий», объединившем Францию, Японию, Россию и Польшу, смогут услышать произведения, созданные композиторами во время путешествий, под впечатлением знакомств с историей и культурой разных стран. В течение трёх дней в режиме «нон-стоп» можно будет услышать 120 концертных программ, которые будут проходить в большом и камерном залах Свердловской филармонии, зале Маклецского Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского, большом и малом залах Театра юного зрителя, Городском доме музыки, Камерном театре Объединенного музея писателей Урала, учебном театре Театрального института, а также клубе «Дом Печати».
Отметим, во время фестиваля на площадках столицы Урала выступят более 700 музыкантов, среди которых будут представители Франции, Португалии, Японии, Армении, Аргентины, Великобритании и России. Концерты смогут посетить более 35 тысяч слушателей.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:58 | 1.07.2019
182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском
17:49 | 1.07.2019
К 2020 году в Александровске обновят культурный центр с кинотеатром
17:49 | 1.07.2019
Прокуратура добилась выделения 16 миллионов рублей на ликвидацию подтопления уральского поселка
17:27 | 1.07.2019
В Екатеринбурге пройдёт знакомство с местной музыкальной сценой, а также обсуждение песен и клипов уральских групп
17:11 | 1.07.2019
МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер
17:06 | 1.07.2019
МЧС предупреждает екатеринбуржцев о сильных осадках
16:55 | 1.07.2019
Для любителей старых зданий: в «Доме Маклецкого» в Екатеринбурге проходит выставка «Северо-западный проход»
16:41 | 1.07.2019
В полпредстве УрФО обсудили «мусорную реформу» и проблемы экологии
16:03 | 1.07.2019
Общественники из Нижнего Тагила получили грант на поддержку выпускников детских домов
15:45 | 1.07.2019
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской
15:29 | 1.07.2019
Руководители прикамских УК получили более 23 лет лишения свободы за долги перед энергетиками
15:15 | 1.07.2019
В мусорном баке в Нижнем Тагиле нашли труп новорожденного
14:41 | 1.07.2019
Входную группу стадиона «Динамо» в Екатеринбурге заменят на новую
14:12 | 1.07.2019
В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту
13:58 | 1.07.2019
В пермском микрорайоне Крохалева появилась новая детская площадка
13:35 | 1.07.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся сжечь вышку сотовой связи
13:21 | 1.07.2019
Вертолетную площадку медицинской службы построили в Красноуфимске
13:11 | 1.07.2019
В Екатеринбургской многоэтажке загорелись балконы на верхнем этаже
13:03 | 1.07.2019
Юрий Уткин провел заседание Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
12:36 | 1.07.2019
В Прикамье в краевом выпускном «Будущее здесь!» приняли участие свыше пяти тысяч человек
12:27 | 1.07.2019
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
12:18 | 1.07.2019
В Перми будет дождливо и прохладно