Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


17:51 | 1.07.2019

Фото: ru.123rf.com

Темой пятого фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге будут странствия

Пятый международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге будет посвящён теме странствий. Концерты будут проходить 12,13 и 14 июля.

Как рассказали в пресс-службе городской Администрации, гости фестиваля La Folle Journée – «Музыка странствий», объединившем Францию, Японию, Россию и Польшу, смогут услышать произведения, созданные композиторами во время путешествий, под впечатлением знакомств с историей и культурой разных стран. В течение трёх дней в режиме «нон-стоп» можно будет услышать 120 концертных программ, которые будут проходить в большом и камерном залах Свердловской филармонии, зале Маклецского Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского, большом и малом залах Театра юного зрителя, Городском доме музыки, Камерном театре Объединенного музея писателей Урала, учебном театре Театрального института, а также клубе «Дом Печати».

Отметим, во время фестиваля на площадках столицы Урала выступят более 700 музыкантов, среди которых будут представители Франции, Португалии, Японии, Армении, Аргентины, Великобритании и России. Концерты смогут посетить более 35 тысяч слушателей.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:58 | 1.07.2019
182 семьи переедут в бывший долгострой в Чайковском

17:54 | 1.07.2019
Первый спектакль фестиваля «Тайны горы Крестовой» собрал более 8 тысяч зрителей

17:51 | 1.07.2019
Темой пятого фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге будут странствия

17:49 | 1.07.2019
К 2020 году в Александровске обновят культурный центр с кинотеатром

17:49 | 1.07.2019
Прокуратура добилась выделения 16 миллионов рублей на ликвидацию подтопления уральского поселка

17:43 | 1.07.2019
С 1 июля в Перми начинается внедрение единой системы оплаты проезда Пермского края

17:30 | 1.07.2019
Каргапольский завод нефрасов выплатил сотрудникам зарплату после возбуждения дел

17:27 | 1.07.2019
В Екатеринбурге пройдёт знакомство с местной музыкальной сценой, а также обсуждение песен и клипов уральских групп

17:18 | 1.07.2019
Кочёвские школьники смогут начать заниматься в новом корпусе уже в этом году

17:14 | 1.07.2019
Баскетболистка из Перми вошла в российскую сборную летней Универсиады-2019

17:11 | 1.07.2019
МЧС: в Курганской области ожидается ураганный ветер

17:06 | 1.07.2019
МЧС предупреждает екатеринбуржцев о сильных осадках

16:55 | 1.07.2019
Для любителей старых зданий: в «Доме Маклецкого» в Екатеринбурге проходит выставка «Северо-западный проход»

16:41 | 1.07.2019
В полпредстве УрФО обсудили «мусорную реформу» и проблемы экологии

16:11 | 1.07.2019
В Академическом районе Екатеринбурга построят новый большой детский сад

16:03 | 1.07.2019
Общественники из Нижнего Тагила получили грант на поддержку выпускников детских домов

16:01 | 1.07.2019
Пермякам напоминают о сроках подачи заявлений на компенсацию за летний отдых детей

15:45 | 1.07.2019
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Революции и Сибирской

15:38 | 1.07.2019
Дым видно даже в центре: на Эльмаше в Екатеринбурге начался сильный пожар

15:38 | 1.07.2019
Волонтеров приглашают в Пермский край на раскопки трогонтериевого слона

15:29 | 1.07.2019
Руководители прикамских УК получили более 23 лет лишения свободы за долги перед энергетиками

15:26 | 1.07.2019
Уральское полпредство: в России повышается градус экологических протестов

15:15 | 1.07.2019
В мусорном баке в Нижнем Тагиле нашли труп новорожденного

14:41 | 1.07.2019
Входную группу стадиона «Динамо» в Екатеринбурге заменят на новую

14:12 | 1.07.2019
В Екатеринбурге открыли движение по Макаровскому мосту

13:58 | 1.07.2019
В пермском микрорайоне Крохалева появилась новая детская площадка

13:35 | 1.07.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся сжечь вышку сотовой связи

13:21 | 1.07.2019
Вертолетную площадку медицинской службы построили в Красноуфимске

13:11 | 1.07.2019
В Екатеринбургской многоэтажке загорелись балконы на верхнем этаже

13:03 | 1.07.2019
Юрий Уткин провел заседание Пермской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

12:55 | 1.07.2019
Жители Свердловской области смогут присоединиться к акции #ВместеЯрче

12:36 | 1.07.2019
В Прикамье в краевом выпускном «Будущее здесь!» приняли участие свыше пяти тысяч человек

12:27 | 1.07.2019
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования

12:18 | 1.07.2019
В Перми будет дождливо и прохладно

11:12 | 1.07.2019
Судьбу набережной рядом с новой ледовой ареной «УГМК» будут решать на «Иннопроме»

10:30 | 1.07.2019
Полиция Екатеринбурга задержала альфонса-мошенника и теперь разыскивает его жертв





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 