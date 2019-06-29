Темой пятого фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге будут странствия

17:51 | 1.07.2019

Фото: ru.123rf.com

Пятый международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге будет посвящён теме странствий. Концерты будут проходить 12,13 и 14 июля.



Как рассказали в пресс-службе городской Администрации, гости фестиваля La Folle Journée – «Музыка странствий», объединившем Францию, Японию, Россию и Польшу, смогут услышать произведения, созданные композиторами во время путешествий, под впечатлением знакомств с историей и культурой разных стран. В течение трёх дней в режиме «нон-стоп» можно будет услышать 120 концертных программ, которые будут проходить в большом и камерном залах Свердловской филармонии, зале Маклецского Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского, большом и малом залах Театра юного зрителя, Городском доме музыки, Камерном театре Объединенного музея писателей Урала, учебном театре Театрального института, а также клубе «Дом Печати».



Отметим, во время фестиваля на площадках столицы Урала выступят более 700 музыкантов, среди которых будут представители Франции, Португалии, Японии, Армении, Аргентины, Великобритании и России. Концерты смогут посетить более 35 тысяч слушателей.