Все эвакуировались самостоятельно: в Богдановиче загорелась квартира

18:52 | 30.06.2019

Фото: vnnews.ru

Сегодня днём, около 11:40, в Свердловской области в Богдановиче на улице Октябрьская загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме. Из здания самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 14 человек, среди которых было три ребёнка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия незамедлительно выехали три единицы техники. В тушении огня были задействованы десять человек личного состава.



В 12:28 сотрудники МЧС закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. В результате возгорания никто не пострадал. О причинах случившегося не сообщается.