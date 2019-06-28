Сегодня днём на ЕКАД произошла смертельная авария

16:07 | 30.06.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня, 30 июня, днём на 17-м километре ЕКАД произошла авария с участием автомобиля Lada Priora и двух грузовиков. Два человека погибли.



Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, неправильно выбрал скорость для передвижения, не справился с управлением и влетел в грузовик, который находился на обочине. После столкновения Lada Priora опрокинулась на бок и врезалась в другой припаркованный грузовой транспорт.



Известно, что оба грузовика находились на обочине в попутном легковушке направлении. Один большегруз сломался, а другой - остановился ему помочь.



В результате аварии погибли водитель и пассажир Lada Priora. В настоящее время их личности устанавливаются.