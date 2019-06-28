В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме

13:41 | 30.06.2019

Фото: Катерина Якушева

Сегодня утром, около 07:00, в Екатеринбурге на переулке Базовый произошёл пожар в квартире на 14-ом этаже жилого 26-этажного дома. Огонь охватил балкон.



На месте происшествия работали три единицы техники и десять человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пожар удалось потушить в течение нескольких минут. Уже в 7:39 спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. В результате произошедшего никто не пострадал. О причинах не сообщается.