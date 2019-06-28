В ДТП под Каменском-Уральским по вине пьяного водителя погибла 17-летняя девушка

В ДТП, произошедшем минувшей ночью на улице Комиссаров в деревне Монастырка под Каменском-Уральским, погибла 17-летняя девушка-пешеход.Девушка вместе с друзьями шла по обочине дороги. В какой-то момент они услышали звук быстро приближавшегося к ним сзади автомобиля. Двое ребят успели отскочить, а девушка отскочить не успела. От полученных травм она скончалась на месте ДТП до прибытия медиков. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, позже, после проведения розыскных мероприятий, автомобиль был обнаружен. В ходе освидетельствования водителя выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции была задержана автомашина Ford Focus под управлением 34-летнего местного жителя. Освидетельствование гражданина на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат. В данный момент решается вопрос о задержании данного водителя в порядке статьи 91 УПК РФ», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Стоит отметить, что при нахождении ребят в близи проезжей части дороги, на них не было светоотражающих элементов. Сотрудники ГИБДД передали детей родителям, которым теперь грозит наказание за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.В Госавтоинспекции просят родителей контролировать досуг своих детей, и постоянно напоминать им об обязательном соблюдении правил дорожного движения.Проверка всех обстоятельств ДТП продолжается.