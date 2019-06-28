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11:12 | 30.06.2019
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В Среднеуральске мужчина заблудился в лесу, позвонил в 112 и перестал выходить на связь
К Семёну Андреевичу на помощь приехали сотрудники службы спасения и полиция, однако разыскать его не удалось. Сейчас телефон мужчины недоступен.
Приметы: рост 175 см, короткие тёмные волосы. Особые приметы: на запястьях обеих рук шрамы от сведенных татуировок. В момент исчезновения мужчина был одет в спортивные брюки и кофту тёмно-серого цвета и синие кроссовки.
Если вы видели Семёна Андреевича Котлова или располагаете информацией о его примерном местонахождении - сообщите в полицию по телефонам (343)356–42–15 или 02.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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