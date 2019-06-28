На капоте осталась вмятина: в Екатеринбурге водитель Toyota сбил несовершеннолетнюю девушку

10:37 | 30.06.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Накануне вечером, около 20:40, в Екатеринбурге водитель Toyota Corolla совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу в четырёх метрах от «зебры». ДТП произошло на улице Чкалова на участке возле дома №139.



46-летний водитель ехал со стороны Бардина в направлении Онуфриева. В это время девушка с несовершеннолетней племянницей переходила дорогу в неположенном месте, что и послужило причиной столкновения.



На место происшествия прибыли врачи «скорой помощи». 16-летнюю пострадавшую с ссадинами и ушибами увезли в больницу. Медики не диагностировали у неё серьёзных травм, поэтому после осмотра отпустили домой.



Для водителя напоминанием о том, что на дороге нужно быть внимательнее, будет служить вмятина на капоте автомобиля, оставшаяся после столкновения с пешеходом.