Его вещи у кассира, а он якобы в больнице: мужчина из Екатеринбурга уехал в командировку в Воронеж и пропал

10:10 | 30.06.2019

Фото: личный архив мужчины

В прошлую субботу, 22 июня, 64-летний Николай Геннадьевич Козлов на поезде уехал с коллегами в командировку в Воронеж. Регулярно он разговаривал со своими близкими, но на днях перестал выходить на связь. Теперь его местонахождение неизвестно.



Родственники мужчины позвонили его коллегам и руководителям. Оказалось, что Николай Геннадьевич в среду вечером ушёл в магазин. Там по неизвестным причинам он упал и ударился головой об лестницу. Позже вызвали «скорую», и мужчину якобы увезли в больницу, однако от госпитализации он отказался.



Коллеги Козлова пошли в больницу, но там сообщили, что давать информацию не родственникам они не могут. Вещи мужчины (карта, документы и сотовый телефон) сослуживцы нашли у кассира магазина, где и произошёл инцидент. Где в настоящее время находится сам Николай Козлов - неизвестно.



Если вы видели Николая Геннадьевича Козлова или владеете информацией о его примерном местонахождении - сообщите об этом в полицию.



Новость дополнена: Как стало известно буквально только что, Николай Геннадьевич нашелся в другой больнице.