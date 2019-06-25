Ушёл в неизвестном направлении: в Каменске-Уральском разыскивают мужчину

17:14 | 29.06.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Каменске-Уральском пропал 27-летний Шляпин Петр Петрович. 25 июня мужчина ушёл в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает в своей группе в сети «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, короткие рыжие волосы, голубые глаза. Особые приметы: шрам от ожога на правой руке в районе локтя, шрам на левой брови.



В момент исчезновения мужчина был одет в чёрную джинсовую куртку, чёрную кофту, синие джинсы и чёрные кроссовки.



Если вы видели Шляпина Петра Петровича или владеете информацией о его примерном местонахождении - сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Дмитрию по телефону 8-932-117-67-58.

