Сначала выжил, но потом остановилось сердце: в Екатеринбурге с пятого этажа дома выпал мужчина

15:59 | 29.06.2019

Фото: znak. com

Сегодня днём, около 14:00, в Екатеринбурге из окна пятиэтажного дома на улице Машинная, 42/1 выпал человек. После падения мужчина выжил, однако позже у него остановилось сердце.



К месту происшествия оперативно прибыли «скорая», реанимация и полиция. Врачи боролись за жизнь мужчины, но все попытки спасти его оказались тщетны.



В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области сообщили, что признаков криминальной смерти в произошедшем нет. Это могло быть несчастным случаем. В настоящее время представители следственного отдела по Октябрьскому района проводят проверку.