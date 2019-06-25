«Нива» перевернулась на крышу: в Екатеринбурге сегодня утром произошло ДТП

13:25 | 29.06.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром в Екатеринбурге в переулке Базовый произошла авария с участие Chevrolet Niva и Toyota. От сильного удара «Нива» перевернулась на крышу.



По предварительным данным, водитель на Chevrolet Niva не занял крайнее положение при повороте налево и не предоставил преимущество иномарке, которая ехала в попутном направлении. В результате столкновения обе машины получили повреждения.



На месте работали врачи «скорой помощи». Они осмотрели всех участников аварии, а том числе подростка. Серьёзных травм обнаружено не было. От госпитализации все отказались.