В Свердловской области в ДТП трассе Реж - Алапаевск погиб ребёнок

Накануне поздним вечером, в 23:40, на 37-м километре автодороги Реж – Алапаевск произошло ДТП унёсшее жизнь 13-летнего ребёнка.Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, ехавшая по Режевскому тракту со стороны Березовского в направлении Режа 34-летняя женщина за рулем ВАЗ-21099 решила развернуться, при развороте, когда машина остановилась поперек дороги, двигатель транспортного средства заглох, а световые приборы отключились. В этот момент по дороге двигался ВАЗ-2115, водитель которого не успел среагировать на создавшуюся ситуацию, врезался в ВАЗ-21099 и вышедшего с задней левой стороны на дорогу пассажира, которым оказался 13-летний мальчик.«Как было установлено, машиной управляла мать ребенка. После полной остановки отец ребенка вышел из автомобиля, чтобы поймать попутную автомашину, к нему на помощь решил выйти сын. Именно в этот момент и произошло столкновение с ВАЗ 2115. Сигнальных жилетов в момент происшествия на мужчине и ребенке не было. В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ-21099, 13-летний мальчик. Ребенок скончался до приезда скорой помощи», — сообщили в региональном ГИБДД.