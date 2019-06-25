В Екатеринбурге произошла авария с участием двух иномарок. Пострадал ребёнок

Накануне, 28 июня, в Екатеринбурге на улице Сахарова произошло ДТП с участием Audi A3 и Suzuki. В результате столкновения пострадал пятилетний ребёнок. Девочка находилась в детском кресле, что это спасло её от ужасных последствий.Автомобили ехали в попутном направлении в сторону Чкалова. За рулём Audi находилась 42-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. Она не учла дистанцию до впереди движущегося Suzuki и врезалась в заднюю часть этой машины.Пятилетняя девочка находилась на заднем сидении Suzuki. После ДТП на карете «скорой помощи» её доставили в местную больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и после освоила отпустили ребёнка домой.