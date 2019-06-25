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10:59 | 29.06.2019
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге произошла авария с участием двух иномарок. Пострадал ребёнок
Автомобили ехали в попутном направлении в сторону Чкалова. За рулём Audi находилась 42-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. Она не учла дистанцию до впереди движущегося Suzuki и врезалась в заднюю часть этой машины.
Пятилетняя девочка находилась на заднем сидении Suzuki. После ДТП на карете «скорой помощи» её доставили в местную больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы и после освоила отпустили ребёнка домой.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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