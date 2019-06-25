Новости дня
10:39 | 29.06.2019
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
ГИБДД Екатеринбурга нашла мужчину, который сбил несовершеннолетнего велосипедиста
По словам водителя, после ДТП мальчик сказал, что не чувствует никаких болей. Мужчина посоветовал ребёнку отправиться домой, решив, что поводов для беспокойства нет, и уехал.
Напомним, «Скорую» вызвали родители пострадавшего. С подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб поясницы ребёнка доставили в больницу №9.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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