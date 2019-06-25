ГИБДД Екатеринбурга нашла мужчину, который сбил несовершеннолетнего велосипедиста

10:39 | 29.06.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники госавтоинспекции в Екатеринбурге нашли водителя, который вчера, 28 июня, на чёрной Lada Granta сбил ребёнка на велосипеде. После случившегося мальчик упал на асфальт. Мужчина вышел из машины, поправил цепь у велосипеда и уехал.



По словам водителя, после ДТП мальчик сказал, что не чувствует никаких болей. Мужчина посоветовал ребёнку отправиться домой, решив, что поводов для беспокойства нет, и уехал.



Напомним, «Скорую» вызвали родители пострадавшего. С подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб поясницы ребёнка доставили в больницу №9.