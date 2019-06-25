Людей снимали с третьего этажа: в Екатеринбурге загорелось общежитие

Минувшей ночью в Екатеринбурге на Вторчермете произошло возгорание в общежитие на улице Титова, 27. На площади 15 квадратных метров горела входная группа магазина. Из задымлённого здания эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.Жителей третьего этажа эвакуировали с помощью автолестницы. На месте происшествия работали 27 человек личного состава и девять единиц техники, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.В результате ЧП никто не пострадал. Пожар удалось потушить в течение 15 минут. Причины возгорания не сообщаются.