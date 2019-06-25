В Екатеринбурге мужчину, сбившего на Фурманова женщину с коляской, отпустили из СИЗО

19:47 | 28.06.2019

Фото: информационное агентство «СОВА»

Владимира Пузырева, виновника аварии, произошедшей на улице Фурманова в ноябре прошлого года, Ленинский райсуд выпустил из СИЗО. Также ему смягчили статью – он обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и использовании подложного документа. Изначально он обвинялся в покушении на убийство.



Мужчине теперь нельзя уходить из дома ночью, общаться с потерпевшими и свидетелями ДТП, управлять транспортом и пользоваться интернетом.



Напомним, авария на Фурманова, в которой серьёзно пострадали женщина, её двухлетний ребенок и мужчина, случилась 14 ноября прошлого года. После произошедшего пострадавшим пришлось перенести несколько операций, а мальчику удалили часть мозга. В ходе расследования выяснили, что ранее Пузырев был лишён водительских прав, однако из-за ошибки в документах он смог получить новое удостоверение.