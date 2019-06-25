В Екатеринбурге появится новый сквер

19:14 | 28.06.2019

Фото: Отдел по работе со СМИ администрации города Екатеринбурга.

В столице Урала улицу Бажова и площадь Обороны свяжет новый сквер, об этом сообщили в Отделе по работе со СМИ Администрации города.



Такое решение было принято Главой Екатеринбурга Александром Высокинским во время объезда Октябрьского района. Речь идёт о густо заросшей территории небольшого парка за городской больницей №1. Сейчас там находится здание бывшего морга клиники, однако, по словам представителей Горсдрава, оно больше не потребуется, так как в отремонтированной больнице хватит места для всех производственных и смежных нужд.



Добавим, что мэр города уже поручил специалистам начать работу над проектированием сквера от улицы Бажова до площади Обороны. По его словам, сквер должен быть сдан в эксплуатацию уже к 2021 году.