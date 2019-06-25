Новости дня
18:39 | 28.06.2019
Фото: ОМВД России по Режевскому району
Ушёл из дома и не вернулся: в Реже разыскивают несовершеннолетнего мальчика
Приметы: рост 160-170 см., плотного телосложения, размер обуви 40-42 см., лицо овальное, прямые темные волосы средней длины, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная, глаза темного цвета.
В день исчезновения мальчик был одет в черную толстовку с капюшоном, тёмно-синюю ветровку, джоггеры (штаны) черного цвета, черные кроссовки с тремя белыми полосками, футболка цвета хаки.
При себе несовершеннолетний имел паспорт, СНИЛС и тёмный рюкзак.
Если вы видели пропавшего мальчика - сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Режевскому району по телефону 8 (34364) 3-23-61.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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