Ушёл из дома и не вернулся: в Реже разыскивают несовершеннолетнего мальчика

18:39 | 28.06.2019

Фото: ОМВД России по Режевскому району

В Реже пропал Усольский Георгий Александрович. 24 июня мальчик 2003-го года рождения ушёл из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 160-170 см., плотного телосложения, размер обуви 40-42 см., лицо овальное, прямые темные волосы средней длины, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная, глаза темного цвета.



В день исчезновения мальчик был одет в черную толстовку с капюшоном, тёмно-синюю ветровку, джоггеры (штаны) черного цвета, черные кроссовки с тремя белыми полосками, футболка цвета хаки.



При себе несовершеннолетний имел паспорт, СНИЛС и тёмный рюкзак.



Если вы видели пропавшего мальчика - сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Режевскому району по телефону 8 (34364) 3-23-61.