Электросамокат стал причиной возгорания в квартире на Токарей в Екатеринбурге

17:22 | 28.06.2019

Фото: e1.ru

Вчера в одном из домов на улице Токарей в Екатеринбурге произошел пожар, причиной которого стал электросамокат, стоящий на подзарядке.



В момент возгорания хозяев в квартире не было: они поставили самокат на подзарядку, а сами ушли по делам. Сотрудники управляющей компании, курирующей дом, рассказали, что пожарная сигнализация сработала вовремя, поэтому сигнал оперативно поступил в пожарную часть и в управляющую компанию. Они нашли собственника и попали в квартиру. Когда открыли дверь, увидели сильное задымление, но за пределы квартиры пожар не вышел.