На остановке рядом с Оперным театром в Екатеринбурге столкнулись автобусы

На остановке Оперный театр произошло очередное ДТП: столкнулись водители 27 и 28 автобусов. Инцидент произошел сегодня около 16:00.Пострадали два человека. У одной женщины диагностировали ушиб, а у второй - черепно-мозговую травму. Сейчас вторую пострадавшую увезли на машине реанимации в Городскую больницу №36.Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.