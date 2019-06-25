Серовский завод ферросплавов оштрафовали за то, что он не сохранил место происшествия

15:34 | 28.06.2019

Фото: kommersant.ru

Свердловский областной суд постановил оштрафовать Серовский завод ферросплавов за то, что его сотрудники не сохранили место преступления до проведения экспертизы. Инцидент, к которому относится штраф, произошел 8 июля прошлого года из-за неудовлетворительной организации производства. Сырой песок попал в ковш для металла, поэтому произошел взрыв, после которого раскаленный металл попал в кабину крана и убил крановщицу. Ковш для металла после этого случая снова стали эксплуатировать



Постановлением главного государственного инспектора охраны труда ГИТ в Свердловской области АО «Серовский завод ферросплавов» признано виновным по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей за нарушение требований норм трудового законодательства.



Предприятие с приговором не согласилось, направило его на обжалование в Свердловский областной суд. Однако в суде сочли, что в апелляционной жалобе приведено недостаточно доводов, опровергающих правонарушение, поэтому наказание осталось без изменений.