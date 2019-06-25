Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Сегодня, 27 июня, в Верхней Пышме в Техническом университете УГМК в торжественной обстановке вручили дипломы и приглашения на работу от имени генерального директора компании Андрея Козицына первым выпускникам целевой подготовки техникума «Юность». В церемонии приняли участие руководители предприятий входящих в структуру УГМК, на которых предстоит трудиться молодым высококвалифицированным рабочим.Документы и подарки получили 61 выпускник, направленный на обучение предприятиями УГМК, в том числе: АО «Уралэлектромедь», ОАО «СУМЗ», ОАО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «ШААЗ», АО «Уралкабель» и др.Стоит отметить, что 12 молодых специалистов получили дипломы с отличием.«Ребята, всегда помните, что быть первыми не только почетно, но и ответственно, – приветствовал выпускников технический директор УГМК Андрей Паньшин. - Уже сейчас спросите себя, кем я буду через пять-десять лет? Появится цель – появятся средства для ее достижения и способы! Удачи!»Для подготовки рабочих, востребованных на современных промышленных предприятиях, в техникуме «Юность» была проведена серьезная реорганизация. Для этого, ещё в 2012 году, между Правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией было подписано Соглашение в сфере подготовки высококвалифицированных рабочих.В течение первых трех лет на реализацию проекта региональные власти направили 180 миллионов рублей, это позволило организовать 25 современных мастерских и лабораторий, отремонтировать учебные здания и общежитие техникума.«Реализация данного проекта – яркий пример развития в Свердловской области системы дуального образования. На сегодняшний день обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами – один из приоритетных вопросов. В сфере образования работа в этом направлении ведется в том числе в части реализации проекта «Уральская инженерная школа», разработанного по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Региональное Минобразования активно сотрудничает и с предприятиями для того, чтобы выпускники, завершив обучение, могли получить достойную работу, были уверены в своем будущем», – сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.УГМК, реализуя программу, разработала профессиональные стандарты по профессиям, содержание этих документов было учтено при подготовке образовательных программ. Для преподавателей техникума организованы стажировки на предприятиях компании, а высококвалифицированные специалисты холдинга ведут практические занятия в группах сварщиков, электриков, автомехаников, металлургов, химиков, автоматчиков. Все выпускники проходили производственную и преддипломную практику на предприятиях. Около 30 % выпускников будут трудоустроены на рабочие профессии по более высокому четвертому разряду, остальные - по третьему.«Для нас это большое приобретение, когда молодые, хорошо подготовленные с нашим участием, кадры приходят на предприятие, - отметил директор по персоналу УГМК Виктор Олюнин. - Они сразу знакомы с оборудованием, с условиями труда, с коллективом, в котором им предстоит работать, поэтому на адаптацию молодых работников уходит минимальное время».Всего же в техникуме «Юность» обучается 748 студентов, треть из них - по заказу от предприятий УГМК, расположенных в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Подготовка ведется по восьми актуальным для современной промышленности направлениям, в том числе «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химических соединений», «Автоматизация технологических процессов и производств» и другие.