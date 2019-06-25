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20:18 | 27.06.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Сегодня, 27 июня, в Верхней Пышме в Техническом университете УГМК в торжественной обстановке вручили дипломы и приглашения на работу от имени генерального директора компании Андрея Козицына первым выпускникам целевой подготовки техникума «Юность». В церемонии приняли участие руководители предприятий входящих в структуру УГМК, на которых предстоит трудиться молодым высококвалифицированным рабочим.

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Документы и подарки получили 61 выпускник, направленный на обучение предприятиями УГМК, в том числе: АО «Уралэлектромедь», ОАО «СУМЗ», ОАО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «ШААЗ», АО «Уралкабель» и др.

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Стоит отметить, что 12 молодых специалистов получили дипломы с отличием.

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

«Ребята, всегда помните, что быть первыми не только почетно, но и ответственно, – приветствовал выпускников технический директор УГМК Андрей Паньшин. - Уже сейчас спросите себя, кем я буду через пять-десять лет? Появится цель – появятся средства для ее достижения и способы! Удачи!»

Для подготовки рабочих, востребованных на современных промышленных предприятиях, в техникуме «Юность» была проведена серьезная реорганизация. Для этого, ещё в 2012 году, между Правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компанией было подписано Соглашение в сфере подготовки высококвалифицированных рабочих.

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

В течение первых трех лет на реализацию проекта региональные власти направили 180 миллионов рублей, это позволило организовать 25 современных мастерских и лабораторий, отремонтировать учебные здания и общежитие техникума.

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

«Реализация данного проекта – яркий пример развития в Свердловской области системы дуального образования. На сегодняшний день обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами – один из приоритетных вопросов. В сфере образования работа в этом направлении ведется в том числе в части реализации проекта «Уральская инженерная школа», разработанного по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Региональное Минобразования активно сотрудничает и с предприятиями для того, чтобы выпускники, завершив обучение, могли получить достойную работу, были уверены в своем будущем», – сказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

УГМК, реализуя программу, разработала профессиональные стандарты по профессиям, содержание этих документов было учтено при подготовке образовательных программ. Для преподавателей техникума организованы стажировки на предприятиях компании, а высококвалифицированные специалисты холдинга ведут практические занятия в группах сварщиков, электриков, автомехаников, металлургов, химиков, автоматчиков. Все выпускники проходили производственную и преддипломную практику на предприятиях. Около 30 % выпускников будут трудоустроены на рабочие профессии по более высокому четвертому разряду, остальные - по третьему.

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

«Для нас это большое приобретение, когда молодые, хорошо подготовленные с нашим участием, кадры приходят на предприятие, - отметил директор по персоналу УГМК Виктор Олюнин. - Они сразу знакомы с оборудованием, с условиями труда, с коллективом, в котором им предстоит работать, поэтому на адаптацию молодых работников уходит минимальное время».

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Выпускникам техникума «Юность» вручили дипломы и приглашения на работу в УГМК

Всего же в техникуме «Юность» обучается 748 студентов, треть из них - по заказу от предприятий УГМК, расположенных в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Подготовка ведется по восьми актуальным для современной промышленности направлениям, в том числе «Металлургия цветных металлов», «Аналитический контроль качества химических соединений», «Автоматизация технологических процессов и производств» и другие.

© «Вечерние Ведомости»

 


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