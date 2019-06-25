В екатеринбургском кинотеатре "Салют" пройдет ночь театра и музыки

20:09 | 27.06.2019

Фото: Александр Ёжъ Осипов

В кинотеатре "Салют" в Екатеринбурге, завтра, 28 июля, в 19:30, в рамках фестиваля "URAL MUSIC NIGHT" пройдёт ночь театра и музыки.



На сцене будут выступят театры "Шарманка" и "ORA". Они представят зрителям экспрессивно-ироническую фантасмагорию "Цирк "ПринТинПрам" имени Даниила Хармса" и dance-спектакль "Dancing-Cotton" ("Танцующий хлопок"). Добавим, что экспертом площадки будет магистр сценических и экранных искусств, режиссёр-постановщик спектаклей Лариса Абашева. Также гости смогут пообщаться с создателем и актерами спектаклей.



Стоит отметить, что между показами будут перерывы, в которые зрители смогут посетить и другие площадки фестиваля. Спектакль "Цирк "ПринТинПрам" имени Даниила Хармса" начнётся в 19:30, а "Dancing-Cotton" стартует в 22:30.