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19:40 | 27.06.2019
Фото: отделом по работе с общественными организациями и СМИ Администрации Ленинского района
Ленинский район Екатеринбурга отметил своё 85-летие
Праздничное мероприятие прошло в КДЦ "Дружба". Для гостей организовали концертную программу, установили фотозону "Я люблю Ленинский!", игротеку, устроили шоу мыльных пузырей, а также игру-квест "Миссия выполнима. Операция "День района". Стоит отметить, что помимо народных гуляний, которые прошли сегодня, для жителей района также устраивали праздничный концерт в Театре Эстрады, который прошёл 22 апреля.
Напомним, Ленинский район был основан в Екатеринбурге в 1934 году. Он пережил Великую Отечественную войну, послевоенные восстановления и ряд других испытаний. По словам главы Ленинского района Дмитрия Ноженко, сейчас эта часть города движется вперёд и имеет колоссальные проекты и перспективы.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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