Ленинский район Екатеринбурга отметил своё 85-летие

19:40 | 27.06.2019

Фото: отделом по работе с общественными организациями и СМИ Администрации Ленинского района

Жители Ленинского района отметили 85 годовщину со дня его основания, об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Екатеринбурга.



Праздничное мероприятие прошло в КДЦ "Дружба". Для гостей организовали концертную программу, установили фотозону "Я люблю Ленинский!", игротеку, устроили шоу мыльных пузырей, а также игру-квест "Миссия выполнима. Операция "День района". Стоит отметить, что помимо народных гуляний, которые прошли сегодня, для жителей района также устраивали праздничный концерт в Театре Эстрады, который прошёл 22 апреля.



Напомним, Ленинский район был основан в Екатеринбурге в 1934 году. Он пережил Великую Отечественную войну, послевоенные восстановления и ряд других испытаний. По словам главы Ленинского района Дмитрия Ноженко, сейчас эта часть города движется вперёд и имеет колоссальные проекты и перспективы.