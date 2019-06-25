«Уральский Халк» из-за проваленного допинг-теста расторг контракт с UFC

19:13 | 27.06.2019

Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Уральский боец Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» расторг контракт с Ultimate Fighting Championship. Причиной для такого решения стала возможная дисквалификация спортсмена из-за проваленного-допинг текста.



Контракт расторгли по обоюдному согласию из-за найденного в пробе допинг-теста пикограмма запрещенного вещества для набора мышечной массы. Стоит отметить, что первый тест, который взяли сразу после подписания контракта, запрещённых препаратов в организме не показал. Однако при последующим вскрытии пробы «В» эксперты обнаружили незначительные остатки вещества. В результате спортсмен попросил расторгнуть контракт.



О том, с какими организациями теперь станет сотрудничать «Уральский Халк», неизвестно.