В Екатеринбурге прошло очередное совещание по подготовке к GMIS-2019

18:26 | 27.06.2019

Фото: tutu.ru



В уральской столице первый заместитель Главы города Александр Ковальчик провёл очередное совещание по подготовке к проведению Второго глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019, об этом сообщили в пресс-службе городской Администрации.



На заседании обсудили вопросы о размещении туристов и делегаций, обеспечение безопасности и благоустройства и другие важные темы. По словам заместителя председателя комитета по организации бытового обслуживания Администрации города Кирилла Чижова, столица Урала полностью готова к размещению гостей. Согласно подсчетам, в гостиницы смогут заселиться свыше 11 тысяч человек.



Напомним, что саммит GMIS-2019 в Екатеринбурге будет проводиться одновременно с Международной промышленной выставкой «Иннопром». Во время саммита участники обсудят роль технологий, вдохновленных природой, их влияние на промышленность, выгоду, а также их роль в достижении Целей в области устойчивого развития ООН.