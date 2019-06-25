Пострелять из автомата: в Свердловской области пройдет форум «Армия-2019»

17:48 | 27.06.2019

Фото: russia.rt.ru

Правительство Свердловской области сообщает, что форум «Армия-2019» будет проходить с 28 по 30 июня на полигоне под Екатеринбургом. На выставке будет находиться более 70 видов различной техники.



В этом году гостям форума покажут множество интерактивных позиций: например, они смогут пострелять из оружия, прокатиться на БТР-82А и на бронемашине «Тигр» в качестве десантника в боевой экипировке. Кроме того, гостям покажут постановочные бои с применением техники.



Впервые на форуме покажут автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех «Житель», новая модификация танка Т-72Б3.



Посетить мероприятие смогут воспитанники детских домов и дети с ОВЗ.

