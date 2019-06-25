Новые протесты в Екатеринбурге: жители Уралмаша выступили против строительства телебашни

15:53 | 27.06.2019

Фото: uraloved.ru

Жители Уралмаша вышли на акцию против строительства новой телебашни. Они хотят, чтобы строительство перенесли на другую площадку, поскольку вредное излучение от башни может негативно сказаться на их здоровье.



Заказчиком работ выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Как считают жители района, в зону излучения могут попасть 30 тыс. человек. Среди них — покупатели новых квартир в ЖК «Изумрудный бор», который строит УГМК.



Новая вышка будет самым высоким строением города: ее высота составит 262 метра. Однако рядом с местом строительства уже находится вышка сотовой связи. В итоге суммарное электромагнитное излучение от двух объектов составит 66 киловатт, что нанесет вред здоровью жителей соседних домов, при этом продать квартиры и переехать в другое место люди не смогут, так как жилая недвижимость обесценится, — считают жильцы дома № 95б на проспекте Космонавтов, который находится в 350 метрах от места строительства.



Сейчас люди собирают подписи, чтобы стройку перенесли. Эти подписи будут направлены президенту Владимиру Путину. Иначе, как думают жители района, ничего не изменится: их борьба продолжается с 2018 года, но ни застройщик, ни администрация города внимание на действия людей не обращают.