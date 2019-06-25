Свердловское МВД разыскивает родных танкиста, погибшего под Москвой в 1941 году

15:23 | 27.06.2019

Фото из открытых источников предоставлено В.Н. Горелых

ГУ МВД России по Свердловской области разыскивает родных Анатолия Михайлова, уроженца Ленинграда, погибшего в неравной схватке с наступавшими на столицу фашистами осенью 1941 года в деревне Рычково Истринского района Московской области. Сотрудникам полиции необходимы близкие люди героя, чтобы в торжественной обстановке вручить им заслуженную боевую награду - медаль «За отвагу». Об этом общественность и СМИ проинформировал официальный представитель главка МВД Среднего Урала Валерий Горелых.



По его данным, речь идет о танкисте младшем лейтенанте Анатолии Ильиче Михайлове 01.07.1913 года рождения.До войны он работал слесарем-монтажником в ленинградской артели «Металлстрой», персонал которой в 1941 году был эвакуирован в Свердловскую область. Вместе с женой Александрой Федоровной 1912 года рождения и дочерью Надеждой 1939 года рождения они переехали на ул. Ленина, д.7 в деревне Волково Каменского района.



«Главу семьи, как и многих в то сложное время, призвали в ряды Красной Армии. Сражаться с немецкими оккупантами ему предстояло на боевой машине КВ-1. По предварительным данным, 28 ноября того же года его танк, уничтоживший несколько единиц боевой техники противника, был подбит. В 2005 году в деревне Рычково установлен памятник в честь погибших танкистов. По некоторым сведениям, монумент сделан на основе кормового листа башни того самого танка, фрагмент которого в момент взрыва улетел в огород к одному из жителей и пролежал там долгих 64 года. Кроме того, во время раскопок найден жетон с выгравированным личным номером офицера», - отметил полковник Горелых.



Возможно, кто-то знает о судьбе родственников героя. Данная информация очень важна для увековечивания памяти погибших за Родину танкистов. Сведения, которые могут помочь в розыске родных фронтовика, ждут в ГУ МВД России по Свердловской области. Контактный телефон: 8-950-191-12-56.