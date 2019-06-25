В Первоуральске ищут пропавшую пенсионерку

15:11 | 27.06.2019

Фото: поисковый отряд Abris

В Первоуральске ищут 82-летнюю пенсионерку. Она ушла из городской больницы ранним утром 27 июня и пропала без вести. Зовут ее Салтыкова Римма Николаевна.



Волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщают, что у женщины есть проблемы со здоровьем. Она может быть дезориентирована.



Всем, кому известно местонахождение Риммы Николаевны, просьба сообщить координаторам поиска: +7 961 767 17 49 или в полицию: 02, 102.