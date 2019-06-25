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15:11 | 27.06.2019
Фото: поисковый отряд Abris
В Первоуральске ищут пропавшую пенсионерку
Волонтеры поискового отряда «Прорыв» сообщают, что у женщины есть проблемы со здоровьем. Она может быть дезориентирована.
Всем, кому известно местонахождение Риммы Николаевны, просьба сообщить координаторам поиска: +7 961 767 17 49 или в полицию: 02, 102.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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