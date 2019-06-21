Новости дня
19:10 | 26.06.2019
Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошло заседание Совета по противодействию коррупции
В пресс-службе городской Администрации сообщили, что во время заседания руководители структурных отраслевых органов и представители правоохранительных органов обсудили пять важных тем. С докладами выступали начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева, исполняющий обязанности начальника Правового департамента Александр Громут , начальник Департамента кадровой политики Елена Хазова, и начальник Департамента информационной политики Алексей Редин.
Члены совета обсудили вопрос о выявлении правонарушений при начислений заработной платы сотрудниками бюджетных учреждений, результаты проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, анализ причин судебных споров о предоставлении муниципальных услуг, организацию уведомления правоохранительных органов об обращениях граждан по факту совершения коррупционных преступлений, а также итоги проведения профилактических антикоррупционных мероприятий.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:36 | 26.06.2019
Расщепление личности: театр «Волхонка» представил спектакль по Федору Достоевскому
21:34 | 26.06.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за того что ребёнку ввели просроченное лекарство
20:54 | 26.06.2019
В Екатеринбурге с 1 июля подорожают услуги водоснабжения
20:32 | 26.06.2019
Прокуратура проверит сделку о продаже старейшей бани Екатеринбурга
19:38 | 26.06.2019
Депутаты ЗС Пермского края оценили ход «мусорной реформы» на местах
19:26 | 26.06.2019
Валерий Сухих: «Средства на спорт выделяются не по остаточному принципу»
19:10 | 26.06.2019
В Екатеринбурге прошло заседание Совета по противодействию коррупции
18:30 | 26.06.2019
В Перми состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
18:05 | 26.06.2019
За три года в Прикамье отремонтируют все кабинеты участковых полиции
17:54 | 26.06.2019
В Екатеринбурге задержали банду автоугонщиков
17:30 | 26.06.2019
В Нижнем Тагиле открылась новая детская поликлиника
17:18 | 26.06.2019
Для удобства гостей фестиваля «Небесная ярмарка» в Перми будет продлена работа общественного транспорта
17:15 | 26.06.2019
В салонах МегаФона скоро начнут выдавать посылки
17:06 | 26.06.2019
Пермский край готовится к переходу на раздельный сбор мусора
16:57 | 26.06.2019
Жительница Свердловской области выиграла в лотерею восемь миллионов
16:17 | 26.06.2019
В Нижнем Тагиле пройдет общегородской выпускной
15:59 | 26.06.2019
Общественники взбунтовались против платной парковки в Екатеринбурге
15:25 | 26.06.2019
Сторонницу Навального из Екатеринбурга остановили на границе с Грузией
15:07 | 26.06.2019
Во вторник дорожные аварии в Курганской области унесли жизни двух мужчин
15:02 | 26.06.2019
Суд потребовал от мэрии Кургана не сбрасывать грязные сточные воды в Битевку. «Происходит серьезное антропогенное воздействие»
14:31 | 26.06.2019
Недостроенный Дом-интернат для инвалидов ликвидировали в Нижнем Тагиле
14:11 | 26.06.2019
На пленарном заседании депутаты приняли решение по благоустройству Перми
13:54 | 26.06.2019
Бывший начальник колонии строго режима возглавил управление горхозяйства Нижнего Тагила