В Екатеринбурге прошло заседание Совета по противодействию коррупции

19:10 | 26.06.2019

Фото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

Сегодня, 26 июня, первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик провёл заседание Совета по противодействию коррупции.



В пресс-службе городской Администрации сообщили, что во время заседания руководители структурных отраслевых органов и представители правоохранительных органов обсудили пять важных тем. С докладами выступали начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева, исполняющий обязанности начальника Правового департамента Александр Громут , начальник Департамента кадровой политики Елена Хазова, и начальник Департамента информационной политики Алексей Редин.



Члены совета обсудили вопрос о выявлении правонарушений при начислений заработной платы сотрудниками бюджетных учреждений, результаты проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, анализ причин судебных споров о предоставлении муниципальных услуг, организацию уведомления правоохранительных органов об обращениях граждан по факту совершения коррупционных преступлений, а также итоги проведения профилактических антикоррупционных мероприятий.