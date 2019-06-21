Свердловчанина, купившего наркотики в интернете, могут лишить свободы на 3 года

18:39 | 26.06.2019

Фото: themoscowtimes.com

В Верхней Салде полицейские задержали мужчину, купившего 0,45 грамма наркотиков через интернет-магазин. Как сообщили в МО МВД России «Верхнесалдинский», квартира подозреваемого давно находилась под наблюдением, так как ранее в дежурную часть уже поступало сообщение о том, что мужчина употребляет наркотики.



Злоумышленника задержали дома в половине второго ночи. Им оказался 45-летний уралец, как выяснилось, ранее он был судим за кражи, а наркотики употребляет уже около года.



В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.