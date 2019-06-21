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15:59 | 26.06.2019

Фото: oblgazeta.ru

Общественники взбунтовались против платной парковки в Екатеринбурге

Представитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов обратился в прокуратуру с целью добиться от мэрии прекращения работы системы платных парковок. По его мнению, эта система неэффективна, но на нее продолжают тратить огромные деньги. Так, за все время работы системы на нее было потрачено более 300 миллионов рублей.

Едрышов провел свое исследование и выяснил, что мэрия нанимает людей, которые просто передвигаются по городу и фиксируют неоплату парковки, а потом все эти данные уходят в никуда.

В связи с этим Едрышов обратился в прокуратуру, которая проверит правомерность расходования бюджетных денег. Кстати, в этом году в бюджете на этот проект заложено 32 миллиона рублей.

В администрации Екатеринбурга от комментариев воздержались.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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