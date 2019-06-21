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14:47 | 26.06.2019

Фото: citaty.info

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с духовным лидером Индии

Вчера в Екатеринбурге состоялась встреча лавы Екатеринбурга Александра Высокинского с основателем международной организации «Искусство жизни» Шри Шри Рави Шанкаром. Духовный лидер приехал в Екатеринбург по приглашению Евгения Куйвашева. Его визит приурочен к IV Международному дню йоги.

Господин Рави Шанкар является основателем международной некоммерческой организации «Искусство жизни» (The Art of Living), обладающей консультативным статусом при ООН. Организация проводит большое количество социальных и антистрессовых программ более чем в 130 странах мира. Преподает йогу, занимается благотворительной деятельностью, помогает в решении мировых конфликтов, участвует в межрелигиозном диалоге, проектах по профилактике ВИЧ, активно взаимодействует со структурами ООН.

Рави Шанкар, во время встречи с Высокинским, сказал, что Россия и Индия могут делать вместе множество проектов: «Это туристическая сфера, сферы здравоохранения и образования, и, безусловно, вопросы экологии и охраны окружающей среды. Волонтеры организации только в России высадили более 10 миллионов деревьев, и не останавливаются на достигнутом», – рассказывает Шанкар.

Александр Высокинский выразил благодарность индийскому гостю за то, что он посетил уральскую столицу. Он подчеркнул, что в данный момент вопрос с прямым авиасообщением между Уралом и Индией, о котором мечтают обе стороны, решается.

По итогам встречи Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и Шри Шри Рави Шанкар обменялись памятными сувенирами и пообещали продолжить сотрудничество в различных сферах деятельности.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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