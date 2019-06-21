Уральцу придётся заплатить 2 миллиона за незаконную вырубку леса

21:55 | 25.06.2019

Фото: gorod.lv

В Тугулыме вынесли приговор местному жителю, который незаконно вырубал лес. В ОМВД России по Тугулымскому району сообщили, что суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей.



На вырубку деревьев пожаловался директор лесничества 20 июня 2018 года. Он заявил о незаконном уничтожении лесных насаждений в квартале №27 на трёх выделах, после чего на место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала улики. По словам обвиняемого, он стал заниматься вырубкой после того как приобрел у жительницы села Ошкуково распоряжение на заготовку древесины.



Всего уралец вырубил 341 кубометр на сумму около 4 млн рублей. Свердловчанин признал вину и возместил лесничеству ущерб. Также в суде ему назначили штраф в размере 2 млн рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.