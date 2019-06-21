15 уральцев отправились представлять Свердловскую область в Президентском полку

20:42 | 25.06.2019

Фото: rg.ru

Сегодня, 25 июня, из Екатеринбурга в Президентский полк отправились служить 15 молодых свердловчан. В пресс-службе администрации уральской столицы отметили, что уральцам выпала поистине почётная обязанность – представлять Средний Урал в составе одного из самых известных подразделений России.



На перроне станции «Свердловск-пассажирский» для молодых людей была организована торжественная церемония прощания.



Также в администрации напомнили, что с этого года для оценки пригодности призывников врачи обязаны проводить медицинское освидетельствование, то есть всестороннюю диагностику для определения наличия паталогий. Ранее призывникам нужно было проходить медосмотр, подразумевающий лишь поверхностную оценку степени пригодности к службе в армии.