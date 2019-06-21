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20:42 | 25.06.2019
Фото: rg.ru
15 уральцев отправились представлять Свердловскую область в Президентском полку
На перроне станции «Свердловск-пассажирский» для молодых людей была организована торжественная церемония прощания.
Также в администрации напомнили, что с этого года для оценки пригодности призывников врачи обязаны проводить медицинское освидетельствование, то есть всестороннюю диагностику для определения наличия паталогий. Ранее призывникам нужно было проходить медосмотр, подразумевающий лишь поверхностную оценку степени пригодности к службе в армии.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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