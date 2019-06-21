Свердловчанку из Нижних Серег могут лишить свободы на 2 года из-за подозрения в краже 12 тысяч рублей

20:22 | 25.06.2019

Фото: news.ykt.ru

Жительница Нижних Серег подозревается в хищении 12 тысяч рублей с банковской карты. По данным МО МВД России «Нижнесергинский», потерпевшей оказалась её знакомая, в день инцидента они вместе распивали спиртное.



Потерпевшая дала карту злоумышленнице, чтобы та сходила в магазин, когда закончился алкоголь. Свердловчанка, воспользовавшись доверием подруги, не только купила напитки и продукты, но и сняла с карты 12 тысяч рублей и забрала себе. Злоумышленница рассчитывала, что в состоянии опьянения потерпевшая не заметит списания денег, однако пропажу женщина всё же обнаружила.



Отметим, в отношении свердловчанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.