Мэр Екатеринбурга провёл заседание совета по межнациональному согласию

19:47 | 25.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В понедельник, 24 июня, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провёл заседание Консультативного совета по вопросам межнационального и межконфессионального согласия, об этом сообщили в городской администрации.



Во время заседания обсуждались две основные темы: формирование отношений в образовательных учреждениях и сохранение культурных традиций народов, проживающих на Урале, с целью укрепления межнациональных отношений. Так, начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева, доложила, что приоритетной задачей городских властей является формирование толерантных отношений между учащимися, воспитание уважения к культуре и языкам разных наций. А о важности сохранения народных культурных традиций рассказала заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Елена Соколова.



Отмечается, что в реализации этих задач важную роль играют мероприятия, посвящённые различным общероссийским праздникам, праздникам народов Урала, а также памятным датам. Кроме того, мероприятия, способствующие укреплению межнациональных отношений активно проводятся в детских школах искусств, музеях, театрах и других местах.



Стоит напомнить, что во время заседаний Консультативного совета в обсуждаются актуальные вопросы о развитии национальных культур народов и гармонизации межнациональных отношений.