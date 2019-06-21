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19:47 | 25.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга провёл заседание совета по межнациональному согласию

В понедельник, 24 июня, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провёл заседание Консультативного совета по вопросам межнационального и межконфессионального согласия, об этом сообщили в городской администрации.

Во время заседания обсуждались две основные темы: формирование отношений в образовательных учреждениях и сохранение культурных традиций народов, проживающих на Урале, с целью укрепления межнациональных отношений. Так, начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева, доложила, что приоритетной задачей городских властей является формирование толерантных отношений между учащимися, воспитание уважения к культуре и языкам разных наций. А о важности сохранения народных культурных традиций рассказала заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Елена Соколова.

Отмечается, что в реализации этих задач важную роль играют мероприятия, посвящённые различным общероссийским праздникам, праздникам народов Урала, а также памятным датам. Кроме того, мероприятия, способствующие укреплению межнациональных отношений активно проводятся в детских школах искусств, музеях, театрах и других местах.

Стоит напомнить, что во время заседаний Консультативного совета в обсуждаются актуальные вопросы о развитии национальных культур народов и гармонизации межнациональных отношений.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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