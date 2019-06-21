На «Иннопроме-2019» в Екатеринбурге обсудят качество городской среды

18:45 | 25.06.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На международной выставке «Иннопром-2019», которая будет проходить в уральской столице с 8 по 11 июля, развернется дискуссия о качестве городской среды, об этом сообщили в Отделе по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга.



Также на мероприятии, в рамках дискуссии на тему «Комфортные города как приоритет развития» обсудят, какую часть города должны занимать парки, интеграцию объектов архитектурного и культурного наследия в современную городскую ткань и гиперлокальность.



Стоит отметить, что, по сути, вопросы, которые будут обсуждаться на «Иннопроме» на стенде Екатеринбурга, являются частью тематики VI Международного форума и выставки уникального строительства 100+ Forum Russia, главной темой которого станет «Город будущего». Он пройдёт в уральской столице 2-4 октября.