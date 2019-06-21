В Свердловской области произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста

18:31 | 25.06.2019

Фото: ОМВД России по Режевскому району

В Реже водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем «Тойота Королла». Как сообщили в ОМВД России по Режевскому району, мотоциклист получил ранения и был доставлен в Режевскую Центральную районную больницу.



Отмечается, что мотоциклист начал обгонять попутные автомобили, в то время как водитель иномарки выезжал с парковки магазина на улице Советская, не уступив дорогу другим транспортным средствам, после чего произошло столкновение. По факту произошедшего сотрудники полиции назначили проверку.



В ОМВД добавили, что в Свердловской области зарегистрировано уже 57 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 7 человек и пострадали 56.