Мэрия Екатеринбурга вынесла на городское обсуждение проект развития Старой Сортировки

17:33 | 25.06.2019

Фото: екатеринбург.рф

Администрация Екатеринбурга вынесла на обсуждение горожан проект комплексного развития Старой Сортировки, разработанный строительной компанией "Эфес".



Развивать планируют квартал в границах улиц Технической - Расточной - Строителей – Дружининской. Сейчас на этом месте находятся частный сектор, промзона рядом с железной дорогой и жилые высотки советской постройки.



Проект предполагает создать на этой территории современный микрорайон на 8,8 тысяч жителей, в котором будет расширена зона 10-27 этажных жилых высоток вплоть до улицы Червонной. Также здесь планируют обустроить спортивный комплекс, два медицинских центра и мечеть "Нур-Усман" на 1200 верующих, которую хотят перенести сюда со стройплощадки Ледовой арены УГМК.



Помимо этого план предполагает строительство центра "Халяль" рядом с мечетью, в котором будут магазин, ресторан, аптека и автостоянка для прихожан. Также в этом месте разместятся скверы и бульвары, а вдоль улицы Соликамской – школа на 1 500 мест и детский сад на 300 мест. На углу улиц Техническая и Расточная построят спортивный центр с залом на 55 зрителей, где будут проводится соревнования по различным видам спорта.



Полностью план можно увидеть на сайте горадминистрации.